Policija je bila prisutna na protestu, a đacima je direktor naknadno objasnio da je to što su uradili paganski, da, ako nisu hrišćani, nemaju dušu i da je trebalo da idu u crkvu. Te reči bile su pokušaj da se ugasi ono što Jovina simbolizuje. Ali pokušaj je bio uzaludan. Jer svetlost Jovine gimnazije nije u direktorima koji se smenjuju, nije u političkim pritiscima i režimskim narativima. Svetlost Jovine gimnazije je u njenim đacima, bivšim i sadašnjim, u profesorima koji ne odustaju, u generacijama koje dolaze. I svima nama to što nam u biografiji piše da smo završili Jovinu, to nije samo deo CV, to je deo identiteta. To nije bila samo škola, to je bila zajednica, kultura, način razmišljanja. Na fakultetima, profesori su drugačije razgovarali s nama kada bi saznali odakle dolazimo. Znali su da su pred njima mladi ljudi koji su naučeni da razmišljaju kritički, da se bore za ono što veruju i da nikada ne odustaju. Jovina nas je naučila da se izdvajamo - po znanju, po hrabrosti, po držanju.