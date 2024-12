Ako nije tragedija, šta je onda. Ako sam dobro razumeo Wiki definiciju ubistva iz nehata, koja kaže da je „ubistvo iz nehata čin nemara za koji se razumno može predvideti da će dovesti do smrti“, onda je to višestruko ubistvo iz nehata. Tako to valja shvatiti, tako procesuirati. Već je to dovoljno užasno, treba li to dodatno napumpavati?