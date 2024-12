Ovako to „objektivno“ izveštava servis koga svi mi plaćamo o zbivanjima u Novom Sadu tokom zasedanja Skupštine grada Novog Sada:

Rasprava nije prekinuta ni kada su građani ispred gradske skupštine u akciji „15 minuta buke“ u 11.52 pružili podršku opoziciji. Dok je rasprava trajala, bilo je incidenata na ulazu u zgradu jer su okupljeni građani pokušavali da uđu u Skupštinu. Policija je obezbeđivala ulaz. Dakle, ovo ste, dragi građani, mogli da pročitate kao izveštaj na portalu RTS-a o haosu koji se zbivao tokom sednice koju je baš ta ista opozicija zahtevala, a ticala se rasprave o poverenju gradonačelniku Novog Sada Milanu Đuriću. Ovako sramnu rečenicu verujem da bi se i tzv. novinari na N1 i Nova S zapitali da li da napišu. Realno govoreći, to što inače RTS čini mesecima najodvratnije je i najpodmuklije izveštavanje, u kome se apsolutno favorizuju totalno nebitni događaji za državu, poput protesta 10 do 15 šizofrenika koji negde blokiraju ulicu, dok se teme bitne za zemlju, poput novih infrastrukturnih projekata, novih fabrika, izgradnje Ekspa, ozbiljnih međunarodnih susreta naših zvaničnika guraju po strani. No, vratimo se na ovu skandaloznu rečenicu koja je osvanula u sramnom izveštaju Javnog servisa i pokušajmo zdravorazumski da analiziramo zbog čega je ona ozbiljna manipulacija.