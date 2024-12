Jedino što Kurtiju preostaje jeste da ponudi staru, oprobanu taktiku, koja još uvek zadovoljava deo birača zadojen velikoalbanskom ideologijom, a to su maltretiranje i hapšenje kosovskih i metohijskih Srba, uz permanentnu pretnju - „punu integraciju severa Kosmeta u tzv. ustavni poredak tzv. države Kosovo“, što u prevodu znači ništa drugo do progon preostalog srpskog življa i pogrom nad njim. Videli smo septembra prošle godine na primeru slučaja Banjska da je Kurtijev režim spreman i da brutalno i neskriveno likvidira uhapšene srpske mladiće. Bila je to ogoljena poruka šta čeka one Srbe koji nisu spremni da „sklope pakt s đavolom“, tj. da izdaju svoju državu Srbiju i postanu poslušni „Kurtijevi Srbi“ kao deo privida multikulturalizma u etnički čistoj tzv. državi Kosovo.