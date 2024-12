Ali koliko god se mračne Nostradamusove i Baba Vangine vizije obistinjavale, valja reći da su sva ta proročanstva rođena braća novinskih naslova „Pas ujeo čoveka“. Pisac hoće da kaže da ne treba biti naročito vidovit da bi se predvidela nasilna smrt nekog vladara, rat, katastrofalni zemljotres ili epidemija. S proročanstvom ili bez njega, shit happens, što reko moj omiljeni kuhinjski filozof Unlce Keith. Budući da ove godine u proročanstvima Nostradamusa i Baba Vange nema pomena o predstojećim pičvajzima u Srbiji - ili bar nisu dostupna javnosti - moraćete se zadovoljiti proročanstvom Unlce Basa, tj. moje neznatnosti.

Doduše, sveopšta pometnja, usplahirenost, uskomešansot i skraćivanje društvenih fitilja, inicirane „nadstrešnicom“, zatim dužina Visokog vladajućeg staža, koja, obrni-okreni, indukuje strah od strmopizda, opoziciona frustriranost dvanaestogodišnjim udaranjem glave o zid, prelazak s konfrontacije pičkaranjem na fizičke sukobe i zaletanja autom u protestne mase, sve to kao da ukazuje da bi moglo doći do „eskalacije“ i - u konačnici - do građanskog rata, kojim jebene zaraćene strane malo-malo pa priprete jedna drugoj.