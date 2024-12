Elem, ako samim profesorima ne smeta to što ih grupe mladih opozicionih aktivista i anarholevičarskih pokreta ometaju da drže nastavu, ako ne žele tome da se usprotive, pa dodatno čak negde to i podržavaju, država bi trebalo da zažmuri na oba oka i da kaže samo - napred, gospodo. Dakle, prstom nikom da se ne pomakne. Ukoliko samim studentima ne smeta to što će da gube gradivo, dragoceno vreme, da gube rokove, da duže studiraju, državi će još manje da smeta. Dakle, država ne bi trebalo uopšte da se meša i, ako je volja, neka se blokira od jutra do mraka. Samo nemoj posle da dođe neko da se državi požali za bilo šta što je izgubio. Sami birali, sami se ubili, što bi naš narod rekao. Studiranje svakako nije obavezno, najvećim delom je i besplatno, pa molim lepo. Ne moraš da studiraš ako nećeš, a da li ćeš izgubiti eventualni status studenta koji je na budžetu, e o tome sam razmisli. Da se ovako nešto događa bilo gde u nekoj zapadnoj zemlji, tamo bi sami studenti skočili na besposličare i dangube, jer su fakulteti preskupi i nikom se ne gubi vreme, a još manje novac na sumanute političke performanse kojekakvih zgubidana. Plašim se da će ovakvo ponašanje pojedinih profesora i studenata dodatno uniziti državne univerzitete i da će se gro mladih srednjoškolaca opredeljivati za privatne fakultete.