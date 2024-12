No, sada dolazim do onog najznačajnijeg. Iza nas je nedelja tokom koje je većina studenata na fakultetima odlučila da izađe na ulice u celoj Srbiji i kaže glasno „ne“ zataškavanju, nekažnjivosti za Novi Sad i glasno „ne“ proganjanju onih koji pozivaju na kažnjivost i odgovornost. Nadam se da sam uspeo da prevedem tri zahteva s kojima su studenti izašli pred svoju državu. Neka me studenti isprave ako grešim.

Narativ o studentima kao stranim plaćenicima ne pije vodu, poodavno. Na primaju se te Miloševićeve mantre i mantre koje je izgovarao u svom poslednjem govoru u Bukureštu Čaušesku, samo nekoliko sati pre hapšenja, dok je vikao „strani agenti“, i to svom narodu koji mu zviždi i negoduje zbog represije i diktature. Svakom dobronamernom je jasno da problem nije u onima koji žele, makar i s mrskog Zapada, da pomognu borbu protiv korupcije, borbu za vladavinu prava, već je problem u nekom mraku, koji želi da od Srbije sakrije svetlo i da Srbija ne napreduje. Narod zna studente, svoju decu, unuke, braću, komšije, možda im svi ne veruju, naročito ako im je daljinski na TV podešen, tj. plombiran isključivo na one što viču na vas da su studenti neki izdajnici, strani plaćenici.



Ukoliko od sve buke koju čujete ili buke koju sami proizvodite ne vidite probleme u društvu, stavite naočare. Studenti su upravo ispred svakog fakulteta, od Subotice, preko Novog Sada, Beograda, Kragujevca, Niša, otvorili dobru optičarsku radnju za sve političare. Mnogo je primera da su protesti studenata doveli do društvenih kretanja, unapređenja odnosa u društvu, od protesta 1968, koji se zapalio u Francuskoj i Evropi, preko tadašnje Jugoslavije te iste 1968, gde se borilo za jednakost, do studentskih pokreta 1996/97. u Srbiji, na kojima sam kao mladi student učestvovao, a koji su doveli do priznanja izborne krađe. Ova pozitivna kretanja videli smo pre svega u zemljama koje su navikle na slobodarske pokrete, a Srbija je zasigurno takva, od Karađorđa do danas, koliko god nas mnogi ubeđivali da je srpski narod podanički i da će ustuknuti pred silom.