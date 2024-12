Avaj, seljački maksimalizam preko tuđe grbače je prvi zli usud Srbije (svih vremena i boja). Drugi zli usud je prezir prema ostvarenim i mogućim ciljevima - npr. održavanju pruga, mostova i građevinskih objekata - i neprestana težnja ka nemogućim poduhvatima, npr. proširenju granica Srbije do linije Karlovac, Karlobag... Znate dalje... Bez para za benzin do Vukovara.

Osnovni problem Srbije nije pucanje trpila, nego nepostojanje strpila, tj. strpljenja, neophodnog za bilo koji ozbiljan posao. (Zasad nepostojeće) strpilo, ma koliko to sama reč insinuirala, ne podrazumeva pasivnost i beskonačnost trpljenja. Naprotiv. Strpljivi rad podrazumeva neprestanu aktivnost i neprestane političke pritiske, a ne neurotične reakcije od jedne do druge velike nesreće, između kojih se puknuto trpilo zaleči i ponovo zavlada letargija.

A sad čujte i počujte. Ako uređenost, ustavnost i zakonitost ikada zavladaju u Srbiji, tome će moći da se zahvali isključivo zakonima prirode koji podnose haos do izvesne granice, posle koje priroda preuzima stvar u svoje ruke i dovodi stvari u kakav-takav red. Ako se to ikada dogodi - a ne bih se kladio na to - to će se dogoditi protivno volji i vlasti i opozicije.