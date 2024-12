Takođe, Bašar el Asad je uredno podneo ostavku ostavljajući rešenim pitanje legitimiteta, jer da nekog dogovora nije bilo, on je mogao sporiti legitimitet novim vlastima u Damasku, a i njegov egzil u Rusiji je verovatno deo istog paketa - idi i ne budi trupe. Tako da su dojučerašnji strašni džihadisti pacifistički umarširali u Damask i razvili svoje zastave za koje tek treba videti kako i koliko će se vijoriti. Sirija je komplikovanija zemlja čak i od Bosne, jer tamo postoji niz etničkih i verskih grupa koje decenijama nikako da se dogovore o nekom bazičnom konsenzusu, a vlast porodice El Asad, oca i sina, služila je tek da se to sakrije i da se silom uteraju u konsenzus oni koji nisu hteli milom. Sada kada nema porodice El Asad, glavno pitanje je kako će onolike etničke i religiozne grupe; suniti, šiiti, alaviti, Kurdi, Jezidi, maroniti i niz ostalih, postići bilo kakav konsenzus o budućnosti Sirije i da li je to uopšte moguće. Svaka od tih grupa ima svog spoljnog pokrovitelja tako da će o budućnosti Sirije, kao i dosad, odlučivati spoljne sile, odnosno najveći akcionari - Turska, Amerika i Rusija - i to upravo tim redom, jer su ruske akcije u Siriji pale, a turske skočile, dok se one američke vazda dobro drže dok je Kurda koji se nadaju da će im Amerikanci pomoći da konačno naprave državu. Rusiju kao novog manjinskog akcionara interesuje tek da zadrži dve vojne baze - pomorsku u Tartusu i vazdušnu u Hmeimimu, dok Tursku kao novog pravog većinskog akcionara Sirije interesuje da iz pozadine vlada Sirijom preko sunitskih grupa i ne dopusti da se sada Izrael mnogo razmaše i uzme neki svoj deo teritorije. No, Izrael je suviše pametan, pa ga interesuje tek da se još jače utvrdi na Golanskoj visoravni i da sravni sa zemljom sirijske magacine pune oružja i po koju živuću trupu kako danas-sutra ne bi završili u pogrešnim rukama.