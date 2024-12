Ono što me je doskora zabrinjavalo - a za šta me odnedavno boli qwrz - nije to što ovaj ili onaj dilber izvaljuje parapolitičke i parapsihološke gluposti bez krčmara, nije me zabrinjavao čak ni izostanak reakcije javnosti na izlive gluposti tipa „ćuti, budalo“, zabrinjavao me je povisok procenat dilbera/ki koji u srcima svojim pomišljaju, pa i govore: „Vaistinu nam treba“.