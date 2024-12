No, sve dok im određeni mediji daju logistiku, kao i dok stiže novac iz inostranstva na račune njihovih imbecilnih organizacija, oni će ludovati i uzdizati sebe na nivo jedino prihvatljive studentarije. To što većini kolega uništavaju mogućnost da uče i da polažu ispite, nije ih mnogo briga. Umislili su da žive revoluciju i da je ona otpočela, a jedino može da se završi njihovim ključnim zahtevom - nasilnim svrgavanjem s vlasti Aleksandra Vučića. To je zapravo jedini njihov zahtev.