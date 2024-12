Tri godine kasnije pišu peticiju knezu Mihailu da ih zaštiti od kazni koje je ministar prosvete naredio za one studente koji ne idu u crkvu. Iste godine demonstriraju u znak podrške hercegovačkom ustanku Luke Vukalovića. Tada je kažnjen žandar koji je tukao studente. Sledeće, 1862. godine, u borbama povodom Čukur česme imaju svoju, licejsku legiju. Dve godine kasnije demonstriraju u znak podrške svojim s posla izbačenim profesorima i protiv kratkotrajne zabrane Srpskog učenog društva.

Do prvog zatvaranja u zgrade Univerziteta došlo je u više navrata od decembra 1931. do juna 1932. godine. Nemiri su nastavljeni 1933, a 1935. država je osnovala logor za studente u Višegradu. Pod pritiskom javnosti, logor je raspušten posle dva meseca. Te godine 4. aprila došlo je do prvog ubistva studenta, kada su ljotićevski studenti nasmrt izboli Žarka Marinovića.