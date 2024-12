Predsednik republike Frank-Valter Štajnmajer ima, po ustavu, uglavnom ceremonijalnu ulogu. U konkretnoj situaciji on može da odluči da li će raspustiti parlament i kada će zakazati prevremene izbore i nema dileme da će on to i učiniti. Nemci će tako glasati 23. februara, sedam meseci ranije nego što je trebalo.