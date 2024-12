Euforije su zla kob Srbije, koja, otkako pamtim - a pamtim već jako dugo - tetura između kratkih perioda euforija i dugih perioda letargije i stagnacije. Pravilo je sledeće: posle svake euforije sledi žestok pičvajz. Posle svakog pičvajza sledi letargija. Kad letargiji prirodnim putem istekne rok trajanja, ide nova euforija. I tako od vijeka do vijeka.

Nemam predstavu ko bi mogao biti mastremind studentski protesta - da li je to jedna ličnost ili kolektivno telo - kakogod, čini mi se da su studenti shvatili ono što opozicija koja traži načina da se prišljamči studentima nikada nije, niti će ikada shvatiti: da normalizacija političkog života u Srbiji, institucionalizacija i skidanje vela kolektivne depresije - bilo manijakalne, bilo klasične - mora ići postupno, korak po korak, od pritiska do pritiska, od ustupka do ustupka.