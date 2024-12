No, ako bi se to javno obelodanilo u smislu da se istinski organizatori potpišu ispod poziva na protest, od protesta ne bi bilo ništa, jer običan narod neće da stane rame uz rame sa opozicijom, niti sa antisrpskim nevladinim sektorom. Zato imamo misteriju ko su organizatori prošlonedeljnog protesta, jer niti su zahtevi formulisani, niti se zna sa kim bi vlast eventualno oko zahteva mogla da razgovara, niti se bilo ko pojavljuje da je organizator. Složićemo se, nerealno je da su nekakvi studenti, pre svega anarhisti i levičari, u stanju da organizuju do perfekcije onakav skup, da se tačno zna kada se ćuti, kada se skandira, kako se na skupu ponaša. Kao što je nemoguće poverovati u to da studenti sami sebi kupuju hranu i finansiraju blokade fakulteta, jer to je prilično skup „sport“, za koji studenti realno para nemaju. Dakle, jasno je kao dan da se sve to dotira, da postoji mozak operacije, a da upravo on formuliše kako će se pomoću pritiska sa ulice opozicija ponašati koristeći se i manipulišući običnim ljudima koji su iz raznih razloga nečim nezadovoljni. Za početak je cilj prelazna vlada, koja je sama po sebi ozbiljna budalaština i glupost, bez ikakvog utemeljenja u ustavnim i zakonskim okvirima ove države, a svakako i u legitimitetu, jer tako nešto većina građana u Srbiji ne podržava.