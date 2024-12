Takozvane javne ličnosti - javne žene se zasad nisu oglašavale - naprosto se utrkuju ko će dati podršku protestnoj studentariji, što je, uprkos mojoj averziji prema davanju podrške, OK. Interesantno, za sada nema davača Visoke kontrapodrške, uobičajenih u ovakvim situacijama, ali pretpostavljam da su, kako se to kaže, „u pripremi“.

Pa i to je OK. Sve se to skupa odvija unutar granica ustavnih i zakonskih prava na bla, bla, bla... Ali pogledajmo kako stoji stvar sa „primačima podrške“, tj. srbskim strankama i pokretima. Svi primači podrške - i oni na vlasti i oni u opoziciji - vrlo popreko gledaju na davača podrške protivničkim strankama. Padnu tu i teške reči. Bilo je vremana kad su padale i glave - u gorem - i robije (u boljem slučaju.)