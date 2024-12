Frazetina se izborila za pobedničko prvo mesto zato što je elegantan način da se ne kaže otvoreno „oću qwrz“, a da pritom svakom bude jasno da se upravo to hoće reči (o štetama i koristima političke filozofije „oću qwrz“ po srpsku istoriju i život možete se obavestiti u kolumni „Traktat o qwrzu“).

Za moju neznatnost događaj godine bilo je celonoćno bindžovanje prve sezone TV serije „Sto godina samoće“. Treba reći da mi je - kad sam pre nekoliko meseci video najavu - sumnja bila veća od nade. Takozvani predložak - istoimeni roman po kome je serija snimljena - veoma je filmičan, prepun snažnih slika utkanih u fantazmagorične dramske situacije, ali dug je put od reči do slike.

Znao je to i autor romana - u mojoj optici najboljeg u XX veku - Gabrijel Garsija Markes, koji je decenijama tvrdoglavo odbijao primamljive ponude holivudskih producenata. Ne kažem da bi „Sto godina samoće“ u holivudskoj produkciji bio loš/a film/serija, ali već vidim kasting: Harison Ford kao Hose Arkadio Buendija, Meril Strip kao supruga mu Ursula Igvaran, Džoni Dep kao pukovnik Aurelijano Buendija. Ne ide to, brate.

Ali ni to što je serija snimljena na mestu romaneskne radnje, u Kolumbiji, nije bila garancija kvaliteta, tim pre što je hispanoamerička serijalna produkcija nadaleko poznata po peni od sapunice.



Već je prvi pogled na prva scenu prve epizode bio dovoljan da dokonam da će serija biti nešto najuzbudljivije (ne računajući filmove) što sam pogledao u poslednjih nekoliko decenija, upravo onako kako je prva pročitana rečenica romana - „Mnogo godina kasnije, pred strojem za streljanje, pukovnik Aurelijano Buendija morao je da se seti onog dalekog popodneva kada ga je otac poveo da upozna led“ - bila dovoljan razlog da - od 14 h PM pa do 8 AM sledećeg dana - u dahu pročitam sve do zadnje rečenice.