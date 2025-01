Sva ta proročanstva, ma koliko bila „mistična“, ma koliko izgledala kao bogzna kakva otkrovenja, u suštini su egzaktna nauka. Pasti u trans i reći da će godine te i te izbiti rat ili epidemija i da će neki knez ovoga sveta ostati bez glave, to nije proricanje, nego najava. Prorok koji nije u stanju da prorekne sedmici na lotou - a takvog još majka nije rodila - po meni nije prorok, nego šarlatan.

Uzmimo primer s domaćeg terena. Kad je ono Glavonja Tijanić u mističnoj ekstazi uskliknuo „ako Đinđić preživi, Srbija neće“, to nije značilo da je Glavonja video budućnost, to samo znači da je imao određena „saznanja“ u sadašnjosti.