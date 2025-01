I otkud se sad odjednom blokada naziva „davanjem pomena“?! Ovaj je obred precizno definisan, i nikome se pomen ne daje na ulici, ni stajanjem, ni polusatnim ćutanjem, a još manje se pre i posle toga peva i igra i duva u trube i pištaljke, kao što to rade učesnici studentskih blokada.

I tu dolazimo do odgovora na pitanje zašto se studenti pretvaraju u zadušne babe (jedino one nariču nad tuđom humkom, jer su za to plaćene), a trajanje blokada produžava - sada na pola sata, a sutra već možda na sat. Zato što dosadašnje petnaestominutne obustave saobraćaja po gradovima nisu dale željeni efekat. Budu i prođu. A vreme ide, studenti su svesni da ispitni rokovi prolaze, a da njihovo studiranje roditelje košta i kad fakulteti ne rade. Treba na duže blokirati život, jer treba najzad isprovocirati taj sukob koji će zapaliti Srbiju, da se iz njenog dima rodi vlast po ukusu onih koji vuku konce sadašnjih blokada.