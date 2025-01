Interesantna stvar: interesovanje za uvide u buduća zbitija najveće je na mestima - npr. u Srbiji - na kojima se malo (ili pogrešno) poznaje prošlost. Uzmimo primer. Juče pomenuti Glavonja Tijanić napravio je lepu karijeru (i zgrnuo lepe pare) - ne ostvarenim proročanstvom o ubistvu Đinđića, to mu je bio zvezdani trenutak - nego višegodišnjim proricanjem Miloševićevog strmopizda.

Ovako je proricao Tijanić. Na svim opozicionim koktelima i balovima u drugoj polovini devedesetih oko Glavonje su se okupljali praktično svi tadašnji opozicioni lideri i kao opčinjeni slušali Tijanićeve mrsomudne analize združenog dejstva spoljašnjih i unutrašnjih faktora koji će - u roku od šest meseci - dovesti do Miloševićevog strmopizda.

Tijanić je bio prorekao i da će nakon Miloševićevog strmopizda biti postavljen za direktora Politike, ali se, da kažemo, zajebao u proročanstvu. Ali to je priča za neku drugu priliku.

Sve monoteističke religije i crkve su strogo zabranjivale proricanja. I to s dobrim razlogom. Verovati u proročanstvo, to znači verovati u sudbinu. Moja neznatnost ne veruje ni u sudbinu ni u proročanstva koja proriču čuda pokore, pičvajze i katastrofe koji se zbivaju unutar pojavne, ali veruje - i to svakim danom sve više - u proročanstvo o predstojećoj katastrofi realnosti, koje je, kombinujući hrišćanska učenja i uvid u prirodu optoelektronskih tehnologija, diskretno najavio ovde često pominjani Pol Virilio.