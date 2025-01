Sama utakmica nešto je što vam neću previše opisivati jer košarku ponekad i igram, ali stručni komentator, a ni trener u pokušaju nisam. Deo koji je prethodio utakmici pokazuje već drugi put solidarnost i humanost navijača ovog kluba. Naime, navijači Partizana u našoj Beogradskoj areni na teren su izneli, bacali plišane igračke, ogromne količine koje će završiti kod onih najmlađih kojima su one najpotrebnije. Neću ulaziti ni u suludu vest tabloida i povezivanja odluke trenera crno-belih Željka Obradovića da podrži proteste sa odlukom odlazećeg američkog ambasadora da dođe na ovaj zanimljiv i neizvestan košarkaški meč. Ambasador Hil je nedavno posetio i meč Crvene zvezde, ali to više govori o mekoj moći koju Amerika želi da pokazuje u Srbiji u proteklim godinama, radeći na trajnom prijateljstvu Srbije i SAD, na svu sreću.

Vratimo se na pliš, materijal koji iskreno i ne volim baš, iako me podseća na bezbrižno detinjstvo, osamdesete i nameštaj pastelnih boja koji nalikuje onom iz američkih filmova. No, to je samo moja asocijacija, vi zasigurno imate neku svoju. No, pliš se prethodne nedelje našao i u PR aktivnostima dela naše države, oduvek za pliš spremnog Aleksandra Vulina, koji o tome očijuka i s prijateljima u Moskvi, pa sve do predsednika Srbije, ali više u nekom PR smislu, a ne suštinskom. Ponovo se u javnosti pojavila informacija da je u toku „plišana revolucija“. Za neupućene, to vam je naziv za mirnu, nenasilnu revoluciju koja se odigrala u Čehoslovačkoj 1989. godine, označavajući kraj komunističke vlasti u toj zemlji. Ovaj poetski naziv ukazuje na mekoću i nežnost njenog toka - kao da se sistem urušio pod pritiskom plišanih medvedića, a ne oružja ili krvi.