Njihova ocena da li je nečiji post istinit ili nije, bila je amin za društvene mreže, a delatnost su razgranali po čitavom čovečanstvu, te su u gotovo svakoj zemlji na svetu određivali koje su organizacije i medijske kuće kredibilne da nam određuju šta je istina, a šta nije. Tako je i kod nas u Srbiji, gde su Crta, Istinomer, Cenzolovka, Krik i njima slični utvrđivali šta je istina, a šta nije. Ukoliko niste na njihovoj ideološkoj matrici, algoritam bi spuštao vaš post ili biste dobili na stotine prijava kojim bi vam se suspendovao nalog na određeno vreme. Ovakva vrhunski organizovana akcija odvijala se na nivou čitavog čovečanstva, i što je najgore od svega, „Meta“ je morala da plaća te usluge tzv. fektčekerima. Tako su ničim izazvane u Srbiji sebi obezbeđivale finansijska sredstva upravo pomenute organizacije, čiji kredibilitet je najpre sporan, a da ne govorim o tome da javnost o njima tek po neku informaciju zna i njihov realan uticaj u narodu je nikakav. No, oni su određeni da budu naši vodiči za istinu i samo je njihova provera bila validna za Fejsbuk ili Instagram. Sličan aranžman imaju i s Guglom, pa bi lepo bilo i da najveći pretraživač krene putem kojim je krenuo Cukerbeg. No, ovaj potez Cukerberga je ogromno ohrabrenje za slobodu govora i pokazalo se da ta borba nije bila uzaludna. Gospoda lažni analitičari i novinari, tipa Raše Nedeljkova, Stevana Dojčinovića, Tamare Skroze, Branka Čečena i njima sličnih, ostadoše bez para, što je svakako na radost Srbije i srpskog naroda. Oni su dosad bili prava medijska cenzorska kama koja je posle ovog Cukerbergovog poteza, nadam se, zauvek otupela.

Zanimljivo je i kako su Maska i Trampa cenzurisali putem tzv. beležaka zajednice, i to na Maskovoj mreži Iks. Naime, svaki njihov post su prijavljivali na hiljade puta, citrajući neke besmislene mejnstrim izvore, želeći na taj način da umanje algoritam njihovih postova kako bi se što manje videli. Ilon Mask je uočio ovu vrhunski organizovanu akciju i odlučio se da promeni algoritam za popularne „beleške“, te ubuduće ovakav vid zloupotrebe i bezobrazluka neće više biti moguć. Ipak, s obzirom na to da za koji dan dolazi do tranzicije vlasti u SAD, očekujte da širom sveta levi liberali dodatno radikalizuju akcije. Ovih nekoliko dana im je pitanje života i smrti. No, ako se po jutru dan poznaje, ova godina je počela s veoma lepim vestima što se tiče slobode govora.