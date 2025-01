Ple­tu se mno­ge teo­ri­je o even­tual­nom sa­stan­ku Tra­m­pa i Pu­ti­na, do ko­jeg će pre ili ka­sni­je do­ći, ali ne ona­ko ka­ko za­mi­šlja­ju teo­re­ti­ča­ri za­ve­ra, ko­ji sa­nja­ju da će Tra­mp i Pu­tin uz vis­ki de­li­ti svet i da će Tra­mp po­put na­šeg Slo­be da­va­ti vi­še ne­go što tre­ba. Ne bi­va to ipak ta­ko u ozbi­lj­nim dr­ža­va­ma, već će se dvo­ji­ca kra­lje­va sa­sta­ti sa svo­jim svi­ta­ma i ti­mo­vi­ma, ko­ji će taj su­sret pa­žlji­vo pri­pre­mi­ti ka­ko ne bi tu ne­ko ne­ko­ga „izra­dio“, jer Tra­mp i Pu­tin ipak ni­su pri­ja­te­lji, već li­de­ri na­j­mo­ć­ni­jih dr­ža­va sve­ta. Da ne pri­ča­mo o po­te­n­ci­jal­nom Tra­m­po­vom sa­stan­ku s ki­ne­skim li­de­rom, gde je uku­p­ni kvan­tum mo­ći još ve­ći. No, si­ro­va či­nje­ni­ca je da će tri na­j­mo­ć­ni­ja sve­t­ska li­de­ra (uz one si­t­ni­je ko­ji se kva­li­fi­ku­ju) pri­stu­pi­ti po­de­li sfe­ra in­te­re­sa ši­rom pla­ne­te, po re­ce­p­ti­ma ko­je su im pri­pre­mi­li bi­v­ši ili sa­da­šnji mu­dra­ci, po­put npr. Ki­si­n­dže­ra ili ne­ko­li­ko sa­da­šnjih ul­tra­pa­me­t­nih „sa­ve­t­ni­ka“. Svet će u toj ra­bo­ti bi­ti te­p­si­ja pi­te ko­ju va­lja po­de­li­ti ta­ko da ni­ko­ga ne za­bo­li mno­go sto­mak u va­re­nju ko­la­ča. No, mo­žda je i to bo­lje ne­go da bi­lo ko­ja od stra­na mi­sli da joj pri­pa­da ce­la te­p­si­ja.