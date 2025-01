Mi smo valjda jedini narod u kome je vojna uniforma postala narodna nošnja. Famozna, naime, srpska narodna nošnja, tj. šajkača, anterija, brič pantalone i opanci - koja se, doduše, može videti još samo na nastupima KUD-ova, SNS-ovim tarndivalovima i na Saborima trubača u Guči - nije ništa drugo do civilna verzija uniforme drevne Vojske Srbije.

Možda se pitate kako su to opanci bili deo vojne opreme. Evo kako, što reko Blic. U Kraljevini Srbiji vojnici su sve do pred kraj XIX veka „dužili“ samo šajkaču, anteriju i pantalone, opanke su morali poneti od kuće.

Opet će mnogi zapasti u „nevericu“. Ali tome je tako bilo zato što su za napred pomenute momke tegobe vojničkog života i vojni dril bili mindžin dim u odnosu na tegobe (i uslove) života i težinu poslova koje su radili u civilstvu. Plus besplatno odelo (uniforma), plus čist krevet, plus četiri obroka dnevno, pa čak i platica, za koju se, ako se dobro sećam, mogao kupiti boks boljih cigara i dva-tri piva.