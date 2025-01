Kao što je tek nakon masakra u školi „Ribnikar“ - i reprize u Duboni - ovdašnjoj demokratskoj javnosti (nabijem je na qwrz) došlo iz dupeta u glavu da u Srbiji ima mnogo nasilja, tako je tek Visoko dovođenje Ćosićeve, Koštuničine i Tadićeve zaumne politike do krajnjih konsekvenci demokratsku javnost dovelo do spoznaje da tu nešto nije u redu i da „ovo nikada ovako nije bilo“.

Ovoga puta to neću napisati, ne zato što me i oni koji to mogu shvatiti gledaju kao budalu - doduše, s pravom, ja jesam budala, mada sam u pravu - nego zato što sam prekardašio s karakterologijom.