No, snaga nije nešto što je konstantno, jer se ona troši zavisno od loših ili dobrih poteza, a pred Trampom je nakon inauguracije gomila poteza koje će morati da vuče. Čitava frka se digla povodom njegovih izjava o Grenlandu, Kanadi i Panami, te mu se mora priznati da je šoumen bez premca i da su njegove reči oštrije od noža, što ne znači da će on za svog drugog zvaničnog mandata zaista biti tip koji baca noževe.

Naprotiv, on bi mogao upravo biti tip koji postiže širom sveta dogovore poput onog narečenog o Gazi, otkuda je prežestoki Netanjahu već počeo da povlači svoje žestoke momke. Sledeća je na dnevnom redu Ukrajina, o čemu je Tramp opet već poslao poruke tamo gde treba da se pošalju, pa se odmah nakon inauguracije čeka njegov najpre telefonski razgovor, pa onda i neposredni susret sa Putinom. Zatim je na dnevnom redu pregovaranje sa Kinom, o čemu je opet vispreni Tramp poslao poruke tamo gde treba, pomirljivom porukom da će učiniti sve da se ne ukine potpuno kineski Tiktok i pozivajući kineskog lidera Si Đinpinga na svoju inauguraciju, koji mu je opet na to nežno uzvratio šaljući na nju baš onog kineskog zvaničnika koga su priželjkivali Trampovi savetnici, jer on dakako nije mogao doći jer je još rano za neposredni susret.