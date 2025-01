Sve je to lepo i krasno, ali imamo mi važnijih tema na domaćem terenu. Studentarija ne odustaje od protestacija, uskomešale su se još neke socijalne grupe, situacija je, da kažemo, fragilna, idealan ambijent da diletanti - a legion im je ime - delimičnu mobilizaciu privide kao konačnu pobedu i da se zapitaju đe su oni tuine i da počnu davati sve od sebe da se ugrade u nešto što još nije sagrađeno i što još uvek nije politički definisano.

Na tom poslu se naročito hiperaktivirao Koštunica poslednje generacije, Miloš A bomba Jovanović. Podložno je sumnji da je Bomba Jovanović - kako je blagovestio Informer - blagoizjavio da je „druga opcija zaista da uzmemo oružje pa da se obračunamo! Vidim da je i Aleksandar Vučić rekao, ali on je pomenuo bacanje s terase, je l’ tako? Vi me ispravite ako se varam, ali mislim da se ne varam, negde je Aleksandar Vučić rekao da treba da ga bace s terase. I to je opcija!“