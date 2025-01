Svima je u startu moralo biti jasno - novopredsednik to nije ni krio - da će Tramp uvek i po svaku raditi isključivo u svoju korist, a ako eventualno nešto pretekne, i u korist Amerike. Trampova državna politika je u dlaku ista kao i njegova poslovna politika. Svima je to, rekoh, moralo biti jasno, a opet, malo je kome bilo jasno (Putinu, npr., jeste) i svi zainteresovani za „benefite“ od Trapovog carstvija su životarili u iluziji da će Donald izaći u susret i ostvariti vlažne snove svima - a i njima je legion ime - koji „cene to što radi“ i koji bi volelo da budu kao on.