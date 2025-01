Mediji bi suštinski trebalo da budu u službi istinitog informisanja i sučeljavanja različitih mišljenja. Zahvaljujući „Junajted grupi“ oni to odavno nisu. Njihovim dolaskom nastala je u Srbiji užasna podela na medije koji su apsolutno za vlast i na medije koji mrze vlast. Evo, kao neko ko je narodni poslanik vlasti pišem kako je to nešto što je veoma loše po društvo. No, od prvog dana stvarajući televiziju N1, a kasnije i TV Nova S, „Junajted grupa“, rukovodeći se pre svega biznis interesima Dragana Šolaka kao vlasnika, a zatim i opozicije koju je on držao pod svojom šapom, napravila je medijski koncept izveštavanja samo da je protiv Aleksandra Vučića.