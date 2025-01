Na stranu što to nije učinio ni onda kada je imao prilike, tokom svog prvog mandata, te je manje-više mirno „predao vlast“ Bajdenu i demokratama onda kada su nadležni organi ustvrdili da je izgubio izbore. Istina, grupa njegovih pristalica je u jednom momentu namerila da na prepad omekša Kongres što se tiče izbornih rezultata, ali to nije otišlo predaleko i ko zna šta je tu zapravo i bilo, jer nije neka novost da se u visokoj politici podmeću i kukavičja jaja.

Dakle, prosti fakat je da Donald Tramp nije do sada narušio nijednu ustavnu stavku i da je tokom prvog mandata vladao kao i svaki drugi američki predsednik u okvirima ustava, koji je između ostalog i smišljen od strane od onih genijalnih „očeva osnivača“ Amerike tako da ga uopšte nije lako zaobići. Tako će shodno tom ustavu za dve godine Trampa sačekati tzv. srednji izbori, iliti „midterms“ što bi rekli Ameri, odnosno izbori na sredini mandata svakog predsednika, kada se menja sastav Kongresa kako bi se izbalansirala jaka predsednička vlast i kako bi se poraženoj partiji dalo da se malo oporavi jer, po pravilu, opoziciona partija na tim izborima prolazi bolje od vladajuće, osim ako predsednik nije baš neki genije. Dakle, sve je učinjeno od dalekovidih ustavopisaca da vlast u Americi bude balansirana i da niko baš ne može da bude iznad ustava, pa tako to nije padalo na pamet do sada ni Trampu.