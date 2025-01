Ostavke jesu deo demokratske procedure u menadžmentu političkih kriza, ali stvar je u tome što više niko ne veruje u demokratske procedure. I to s dobrim razlogom. I to ne s razlogom „od juče“. Od godine devedesete naovamo, demokratske procedure se u Srbiji ili zaobilaze, ili se od njih pravi sprdačina, ili se „trimuju“ u skladu sa onim što bi trebalo da spreče - vladajući samovoljama i improvizacijama - ili se primenjuju u krajnjoj nuždi ili pod pritiskom sile, što je stvar koju procedure takođe treba da spreče.

Ova kriza će se nekako raspetljati, to je sigurno - krize izbijaju upravo zato da bi raspetljale (ili dodatno zapetljale, i to je opcija) neku dugotrajno zamršenu situaciju - ali kako će se rešiti, e to ne zavisi od krize, nego isključivo od nas (jebo ja nas). I to od svih nas (jebo ja sve nas).