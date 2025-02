Za početak, da vam dam prikaz pojedinih tehnika koje posrednici mogu koristiti, uz napomenu da ovo nije iscrpni spisak, već samo let iznad „posredničkog“ gnezda, za sve nas koji volimo film sa sličnim nazivom. Za početak, tu je facilitarna medijacija, gde posrednik pomaže stranama da same dođu do rešenja. Potom evaluativna medijacija, gde posrednik daje pravne ili tehničke savete zasnovane na svom iskustvu. Transformativna medijacija, gde je fokus na promeni odnosa među stranama, a ne samo na rešenju problema, tu posrednik pomaže stranama da razviju međusobno razumevanje i obnovu poverenja. Šatl diplomatiju neću opisivati i ona baš i nije prikladna za ovu našu Srbiju, osim ako ne govorimo o pregovorima s Kosovom koji nas još očekuju. Tu je i meni draga principijelna medijacija, čuveni Harvardski model, gde je fokus na interesima, a ne na pozicijama strana. Tu se koriste objektivni kriterijumi i kreativne opcije i rešenja. Na kraju, tu je i narativna medijacija, nešto poput grupne terapije, koja možda deluje kao neophodna našem društvu, ali je ipak ne bih pokušavao, koliko god da ljudi ne pristajali na dijalog i koliko god ne poštovali slobodu mišljenja i govora onih sa čijim se mišljenjem i rečima ne slažu. No to je relikt prošlosti, komunizma, gde se znalo šta je zvanično mišljenje, a svaki ton koji bi se tom zvaničnom mišljenju suprotstavio bio je proganjan, proglašavan za izdajnički, plaćenički, reakcionaran, optuživan da je podržan sa Zapada i da ne nabrajam sve mantre koje su nekim čudom žive i danas. Ukoliko sam vas motivisao da dublje uđete u ove tehnike pregovaranja, da vidite koja vam je najbliža, najprihvatljivija, moj cilj je postignut.