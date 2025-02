Kad se u bilo kojoj tački sveta sudare civilni avion i vojni helikopter, to je onda zanimljiva strateška činjenica. Kad se civilni avion i vojni helikopter sudare u Vašingtonu, glavnom gradu jedne od svetskih supersila, i to na osam kilometara udaljenosti vazdušnom linijom od Bele kuće, gde obitava sam američki predsednik, onda je to prvorazredni strateški događaj koji može imati i strateške posledice. I konačno, kad se na sve to doda da je vojni helikopter koji se zaleteo, iz ovih ili onih razloga, na civilni avion čuveni „crni jastreb“, letelica za sasvim specijalne operacije, koja je upravo ovom prilikom bila na „obuci“ u specijalnoj misiji simulacije moguće evakuacije najvišeg osoblja Bele kuće u okviru šire operacije „obezbeđivanja kontinuiteta vlade“, onda sve počinje da liči na scenario iz nekog vrhunskog političkog trilera. Ali da se ne odajemo brzopleto teorijama zavera i ne isključimo najčešći uzrok svih ljudskih nesreća - banalnu ljudsku glupost, nepažnju i nesposobnost, i da objektivno analiziramo moguće posledice ovog događaja po dešavanja na samim ledenim strateškim vrhovima sveta.