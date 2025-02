No, to su prošla vremena i namerno ih ističem, jer niti je danas Beogradski univerzitet ono što je bio, niti je Pravni fakultet u Beogradu makar bleda senka nekadašnjeg Pravnog fakulteta i legendarnih profesora koji su na njemu prenosili znanje nama studentima. Biću iskren, imao sam sreću da me Bolonjski proces nije dokačio i na tome sam Gospodu beskrajno zahvalan, kao što sam imao i sreću da budem među poslednjim generacijama studenata ove nekada prestižne akademske kuće kojoj su predavači bili gorostasi pravne nauke. „Bolonja“ je studije urnisala, a kvalitet današnjih profesora, čast izuzecima, kao i kriterijum koji oni drže je ispod svakog mogućeg nivoa. O samom kredibilitetu profesora, ne samo na Pravnom fakultetu u Beogradu već na gotovo na svim fakultetima, ovih dana se sve pokazuje i dokazuje. Ljudi bez kičme i stava koji su pristali da ih nekolicina anarhista organizovanih kroz plenume izbaci sa njihovih radnih mesta. Dodatno su sebe ponizili kada su pristali da se, kako su mnogi od njih istakli, stave u službu plenuma. Oni koji na to ne pristaju uglavnom nemaju hrabrosti da se jave, čime zapravo pokazuju kukavičluk, kako se nikom ne bi zamerili.