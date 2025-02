Da bi bolest ostala ispod radara prekaljenih čitalaca - teško je to sakriti - potrebno je čelično mentalno zdravlje i golema duhovna snaga, koje je Teofil očigledno imao.

Ako bi Nuspojave ponekad - veoma retko - izostale četvrtkom, slao sam SMS Ivanu Milenkoviću s kratkim pitanjem: „Je l’ Teofil OK?“ Milenković je odgovarao: „OK je koliko je to moguće.“ Prošle subote sam pročitao - pokazaće se poslednju - Teofilovu kolumnu u kojoj se sprdao sa čemernim „Ćacijem“, zaključio da je Teofil koliko je to moguće OK, da bih u sredu na Viber dobio poruku: „Umro Teofil.“