Kad ono, međutim. Nakon što je primetio - ili mu je redakcijski kolegijum primetio - da ubeđivanje studentarije da se okane protestacija i da se posveti učenju, učenju i samo učenju ne donosi željene rezultate, Čeda se okrenuo teorijama zavere koje su, fakat, mnogo prijemčivije srpskim srcima (svih boja) nego učenje, učenje i samo učenje.Kad prilikom redovne inspekcije portala Rotopalanke čovek naleti na naslov: „Profesor Antić upozorava: Neko iz inostranstva bi mogao da zapuca“, odmah mu bude jasno da je to must read i da mu nema druge nego da klikne i da se obavesti ko bi to - i iz koga inostranstva - „mogao zapucati.“