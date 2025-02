Donald Tramp je proše nedelje izašao za potencijalnim rešenjem za razrušenu Gazu, najavljujući da će je preuzeti Amerika i napraviti od nje „rivijeru Bliskog istoka“, odnosno bliskoistočni Monako. Odmah se skočilo sa svih strana na Trampa optužujući ga da je gori od Hitlera i da zagovara etničko čišćenje Palestinaca, kao da je on mislio da će u Gazi nakon obnove živeti isključivo plavooki i plavokosi arijevci. A on je zapravo ponudio jednu biznis-utopiju shodno kojoj Palestinci neće biti trajno, već privremeno raseljeni, kako bi se Gaza obnovila, sasvim ispravno uviđajući da je glavni mobilizator terorizma u Gazi i svih Hamasa beda i zapuštenost u kojima je Gaza bila decenijama kao neka vrsta nezvaničnog prepunjenog logora. Trampov plan je zapravo utopijski - dogovoriti sa zemljama dobrovoljcima prijem Palestinaca, potom obnoviti Gazu da bude Monako, potom vratiti Palestince i učiniti ih ekonomski produktivnim i prosperitetnim, što bi opet trebalo da iskoreni terorizam i uspostavi saradnju između Palestinaca i Izraelaca u ubiranju kajmaka zajedničkog ekonomskog razvoja.

Problem sa utopijama jeste to što možemo misliti i najbolje, ali će to naši protivnici interpretirati kao da je najgore, što se upravo desilo Donaldu Trampu sa njegovom biznis-utopijom za Gazu, čija sudbina tek treba da se vidi. Slično se dešava i sa svim drugim utopijama, ali one su potrebne da bi se pokušalo sleva ili zdesna uteći nemiloj stvarnosti koja se vrti ukrug.