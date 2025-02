Tako smo mic po mic stigli i do Visokog Carstvija u kome su se na kamaru sakupile sve posledice stoosamdesetogodišnjeg delovanja, bolje reći srljanja, bez prethodnog promišljanja i razlučivanja mogućeg od nemogućeg. Došlo se do toga da je sada, osim pukog preživljavanja, maltene sve nemoguće. To stvara napetost, a iz napetosti nastaje jedna vrlo lošu atmosfera nalik na seosku benzinsku pumpu po kojoj dilkoši bacaju petarde.