One pristojne i ponosne Srbije koja nikako nije nasela na podmetačine i mržnju koju ste mesecima sejali, kao ni na vaše lažne suze i tobožnju zabrinutost za pad nadstrešnice u Novom Sadu, jer vas tragedija i nastradali nikada nisu ni zanimali. Zapravo, zanimali su vas u onom najodvratnijem smislu, a to je da koristeći se tom strašnom nesrećom pokušate da urušite Srbiju i da se klasičnim nasiljem domognete vlasti. Bogu hvala, niste uspeli.

Ipak, nešto što ste činili tokom svih ovih meseci vaših idiotiskih protesta ostaće za vek vekova zapisano najcrnjim slovima za buduća pokoljenja. Prvi put u istoriji neko je zloupotrebio decu u osnovnim školama kako bi ostvario političke ciljeve. Naravno, nismo glupi, jasan je bio motiv. Blokiranjem osnovnih škola zapravo blokirate i roditelje, jer ne mogu na posao, s obzirom na to da neko mora o deci da se brine, a za budućnost ćemo dobiti generaciju koja ima ozbiljnu rupu u obrazovanju, jer praktično nije išla u školu. To što je takav čin duboko protivan zakonu, jer osnovno obrazovanje je obavezno i niko nema pravo da deci uskraćuje osnovno obrazovanje, očito vas baš briga. E vidite, roditelj sam četvoro dece, od toga su troje đaci, i s obzirom na to kakav ste im haos napravili od nastave, otvoreno vam kažem - decu vam neću oprostiti.