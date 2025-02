Srbija je danas demokratska zemlja u kojoj svako, uključujući i studente, ima puno pravo da mirno protestuje i izražava svoje nezadovoljstvo. Svi zahtevi studenata su do sada ispunjeni i verujem da će svaki razuman zahtev ne samo njih, već i bilo koga drugog biti blagovremeno razmotren i usvojen. Nemojmo, međutim, dozvoliti da nam se kao narodu još jednom podmetne kukavičje jaje podela i svađa. Vojvodina ima značajan stepen autonomije i zagarantovana prava za sve njene građane. Namerno ne koristim izraz nacionalne manjine jer su u Vojvodini, kao i u Srbiji u celini, svi ravnopravni. Srbi su u Vojvodini samo brojčana većina, a Mađari, Rumuni, Slovaci, Rusini i drugi manjina, i to je sve. Ne možemo i ne smemo dozvoliti da glasna i ekstremna manjina koja sanja o obnovi Austrougarske ili Pavelićeve NDH do Zemuna naruši skladan suživot svih naroda Srema, Bačke i Banata. To nisu uspeli ni u najteže vreme 1990-ih, pa neće ni danas. Naš narod kaže da se onaj koga su zmije ujedale i guštera plaši. Posle onoga što nam se desilo sa južnom autonomnom pokrajinom logično je da brinemo o sličnim tendencijama u onoj severnoj. Vojvodina je Srbija, a svaka drugačija formulacija iste svakako je razlog za oprez.