Danas je moderno, bar u jednom delu društva, misliti za sebe da si pametan, moralno vertikalan, ispravan, pa i kulturan. Taj otklon od naroda, a neretko i od sebe, manifestuje se na različite načine, od gađenja na folk muziku koju neko sluša, tabloida koje neko čita i rijalitija koje neki vole, preko prebrojavanja zuba sagovornika, do uživanja u ponižavanju koje jedan radikalni odmetnik s mikrofonom već tri meseca pokušava da sprovede po prijavljenim skupovima širom Srbije, gde narodu pod nos gura mikrofon i kameru i svima koji to žele da vide dokazuje da je on pametniji, moralno vertikalniji, ispravniji i kulturniji od onih koje izabere da intervjuiše.