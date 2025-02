Na stranu to što je i pre razgovora s Putinom Tramp zatražio od Zelenskog da potpiše ugovor o ustupanju Americi prava na raspolaganje retkim ukrajinskim mineralima, najavljujući da nema više besplatnog ručka dok se ratuje, a što bi opet trebalo biti još jedna mera da se Zelenski privoli na mir. Međutim, Zelenski je odlučio da prkosi Trampu, te je odbio da potpiše iz prve ugovor o mineralima i štaviše uzvratio Trampu da živi u ruskom dezinformacionom balonu, kao da on bolje od čoveka pod kojim su i CIA i Pentagon i trista drugih najstrašnijih đavolova zna šta je istina. Onda je na scenu stupio Trampov savetnik za nacionalnu bezbednost Majk Volc, koji je poručio Zelenskom da malo „spusti ton“, razmisli i potpiše to što mu se nudi, na šta mu je i sam Tramp tercirao da bi u suprotnom mogao da izgubi čitavu zemlju.