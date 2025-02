Ružić često ustalasa crveno-crnu javnost izjavama koje odstupaju od zvanične verzije i koje bi više pristajale nekom žutom ološu nego čoveku posebnog kova. Tako je pre nekoliko dana za TV Prvu izjavio - a žutara Nova to uredno prenela - sledeće: „Kad čujemo razne pokliče kako je Srbija pobedila, ili kako je obojena revolucija uništena... Prvo, ja ne znam da li je obojena revolucija ovde uopšte na delu... Ukoliko jeste, onda su prosto naši državni organi, bezbednosne službe, to morali da preduprede. Ukoliko to nije bio slučaj, onda nema obojene revolucije.“

To uvek tako biva u slučajevima kad državni aparat nije servis svih građana, nego servis ove ili one grupe građana i kad protiv sebe ima približno polovinu populacije, a upravo to je slučaj u Srbiji (svih vremena i boja). Iz razloga nepoznatih redakciji, uspenije Obrenovića (i njihove klijentele) uvek je značilo sunovrat Karađorđevića, sve dok to istoriji nije dosadilo, pa su komunisti počistili i jedne i druge, ali su nastavili starim putem grešnika i Srbiju podelili na radnike, seljake, poštenu inteligenciju i reakciju i neprijatelje države.