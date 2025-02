Stariji fanovi Famoznog znaju da je baba Kurana bila proročica iz Zlakuse koja je stanovala u Stopića pećini i koja se, nakon što je 2015. napunila 130 godina, povukla iz javnosti. Pre nego što se izgubila u bespućima vlaške magije, na skromnoj rođendanskoj proslavi malobrojnim okupljenim poštovaocima - među njima i meni - rekla je sledeće reči: „Đeco moja, misija je završena, nema se više šta proricati. Od sada nadalje sve će se znati osim datuma kraja sveta. To ni ja ne znam, ali znam koja će dva znamena biti znak skorog kraja sveta.“

Prvi znak se odavno dogodio - odnedavno se ponavlja - a onomad je mitropolit bačke škole, nadaleko poznati David, takođe progovorio kao Informer - i to bože me prosti kao da je progovorio kroz dupe - u paškivli protiv protestujuće studentarije i građanstva koje je optužio za „savetovanje sa iluminatima i tombolom Davosa“ i plastično ih opisao sledećim rečima: „Uhvaćeni činom, oni oplakuju svoje kopije zato što nijedna nije original; i poznato je da one nikada neće dostići originalnost. Zato su tu ogledalca, ne za duše, nego za bakaruše.