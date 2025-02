Od njih su se svi čestiti i pošteni ljudi tresli kao prut, jer ako te oni uzmu na zub i krenu sa medijskim čerečenjem, jednostavno si gotov. Pogađate, reč je o tzv. nevladinom sektoru, ali istinski onom nevladinom sektoru koji je imao za cilj promociju nečeg korisnog i lepog, posebno ako se to odnosilo na srpsku istoriju i tradiciju. Recimo, koliko imate divnih srpskih nevladinih organizacija, kao što su Kolo srpskih sestara ili Srbi za Srbe, ali takvi nikada nisu mogli da dobiju medijsku promociju. Ovde pišemo o lažnom nevladinom sektoru, jer on je zaista oduvek bio nezavistan od srpske vlade, ali od američke nije ni najmanje.

Direktno je bio nakačen na pare američkih poreskih obveznika preko zvanične Američke agencije za razvoj ili skraćeno USAID. Taj ogavni talog oličen u najgorem soju ljudi koji živi u ovoj zemlji, promoterima antisrpskog delovanja i nametanja antinacionalnih i antitradicionalnih vrednosti, pretežno levičarski, i to ekstremno levičarski nastrojenim, konačno je dolijao. Dakle, ne optužuju njih za korupciju Srbija i srpski narod koji je sve ove decenije trpeo njihovu torturu, već ih optužuje zemlja koja im je davala toliki novac, a to su Sjedinjene Američke Države. Nova američka administracija tvrdi da je USAID kriminalna organizacija koja je delila šakom i kapom novac američkih poreskih obveznika nemilice po svetu kako bi urušavala nepodobne vlade i nametala vouk ideologiju. Oni tvrde da se radi o najgoroj korupciji koja je viđena do sada. Bogu hvala, zaklela se zemlja raju da se sve tajne doznaju. Konačno su naši državni organi počeli sa proveravanjem poslovanja ove najorganizovanije kriminalne grupe, što ih je, sudeći po njihovoj reakciji, očito mnogo zabolelo. Dao bog da ih zaboli što više. Konačno da vidimo lisice na njihovim rukama, jer sudeći po onom što objavljuju danas Tramp i Mask, ne možemo govoriti o kvalitetnoj borbi protiv korupcije sve dok se ta banda ne otvori.