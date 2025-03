Kako me je moja Viber obaveštajna služba za protestacije obavestila, na velikom skupu u Nišu okupljenom studentstvu i građanstvu prigodne govorancije su održale sledeće političke persone dramatis - Miki Aleksić, Bojan Pajtić i Bodiroga. To bi bilo sasvim legitimno - u stvari iovako je legitimno, ali nije dobro - pod uslovom da Miki Aleksić nije prononsirani ljotićevac, koji je doskora zanosio muda Guzijanu Jeremiću, a da Pajtić ima bilo kakvu politiku.

Na niškom skupu se, kako rekoh, obratio i ex košarkaš Bodiroga, i to kako su me izvestili insajderi iz SPC - „ispred“ SPC.

Treba li reći da se nijednu od govorancija nisam udostojio poslušati. Već je četvrti mesec protestacija u toku. Neće to moći doveka ići u ovakvom formatu, vreme je već da studentski „plenum“ izađe u javnost s političkom platformom. Kakvom god. Napominjem da je jedina politika suprotna vladajućoj politici sledeća: normalizacija (nepriznavanje) odnosa s Kosovom, članstvo u NATO i ubrzane evropske integracije.