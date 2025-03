Sve u svemu, uzoran seminarski rad na temu „Visoko carstvije nije idealno, ali je najbolje od svih mogućih carstvija“, što je teza s kojom bih se - doduše iz dibidus drugog ugla i s drugim predznakom - donekle mogao složiti, ali to je tema za neku drugu kolumnu.

Stariji pamte kakve su to bile promene.

Iz Vuletićevog teksta nije sasvim jasno - i to je postmodernistička strategija - da li on misli da je studentska kolektivna predstava o političkoj stvarnosti, kojom dominiraju neinstitucionalnost, improvizacija, burazerska ekonomija i dogovorno pravosuđe, zabluda percepcije, princip što se babi snilo, to joj je milo, ili u dimu studentske predstave o stvarnosti ipak ima mindže. Kako god, Vuletić je u tekstu ostavio dovoljno manevarskog prostora da - kad druga nastane sudija - napiše da je mislio „ispravno“.