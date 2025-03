Neću plenume, neću narodne zborove, neću samoupravljanje, neću boljševike na vlasti i boriću se do smrti protiv takvih nakaradnih pojava, a one nam se danas nameću čak agresivnije i izraženije nego što je to bio slučaj pre, pa ako hoćete i posle Drugog svetskog rata. Razlika je samo u tome što su predratni komunisti nastupili agresivno iz razloga što su bili zabranjeni, te su agresivnost zbog te zabrane dočekali da ispolje posle pobede revolucije, tj. po završetku Drugog svetskog rata, kada su preuzeli vlast u posleratnoj Jugoslaviji.

Ispoljili bi je oni i bez toga što su bili zabranjeni, jer tako im je revolucija nalagala. Revolucija ne prihvata njene neprijatelje. No, ovi danas nemaju ama baš nijedan razlog da budu agresivni. Niko ih ne ugrožava, već naprotiv, oni ugrožavaju druge. Niko ih ne hapsi, kao što je to kraljevska vlast činila pre rata, već naprotiv, mogu da rade šta god hoće. Ipak, stepen njihove agresije je jeziv, i to što čine danas toliko je monstruozno da će udžbenici o tome pisati. Prosto je neverovatno da u 21. veku čitamo o tome kako neko neće izbore, niti parlamentarnu demokratiju, već želi narodne zborove. Kako smo kao društvo pali na takav nivo da pojedinim mladim ljudima bude privlačno da o njihovim sudbinama odlučuju anonimusi sa nekog plenuma? Gde je to obrazovni sistem zakazao kada su tako dekadentne ideje mogle do te mere da se razviju. Na nesreću, nije to problem samo kod nas, već je čitava Evropa zahvaćena talasom ludih radikalnih levičara koji se protive svakom vidu poštovanja države, tradicije, istorije, vere, zapravo svega onog što čini temelje zdravog društva. Sovjetski boljševici su mila majka za ove današnje šizofrene tipove.