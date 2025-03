Zapaljiva retorika dolazi iz političkih krugova u Sarajevu i kreće se od pretnji hapšenjem Dodika pa sve do vraćanja na tzv. Ustav Republike Bosne i Hercegovine donet nakon nezakonitog referenduma o nezavisnosti te jugoslovenske republike 1992. godine, što bi implicitno značilo ukidanje Republike Srpske i centralizaciju i unitarizaciju države u celini.

Nema nikakve sumnje da je politička, a time i bezbednosna atmosfera u Bosni i Hercegovini dostigla tačku usijanja. Dodik se već 15 godina grčevito bori da sačuva postojeće nadležnosti Republike Srpske, koje joj nisu nepravedno oduzete, ali se i zalaže za povratak onih koje to jesu, njih čak 83. S druge strane, bošnjački političari zajedno s delom međunarodne zajednice rade na institucionalnoj razgradnji Republike Srpske i prokazivanju iste kao tzv. genocidne tvorevine, a sve s ciljem unitarizacije i centralizacije Bosne i Hercegovine kako bi uspostavili navodnu građansku državu. To bi u praksi za srpski narod značilo da bi bio, usled bošnjačke demografske većine, preglasavan i da bi mu se birali narodni predstavnici iz redova Bošnjaka, baš kao što se to već godinama unazad dešava Hrvatima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Hrvati, s druge strane, oprezno i odmereno posmatraju poslednja dešavanja, naginjući čak interesima političkog Sarajeva uprkos tome što su nekoliko godina unazad Dodik i Dragan Čović, lider HDZ BiH, neretko zajedničkim snagama nastupali protiv istog. Republika Srpska i njene institucije, kako stvari trenutno stoje, jedinu otvorenu i nedvosmislenu podršku dobijaju od Srbije, odnosno predsednika Aleksandra Vučića i premijera Miloša Vučevića.