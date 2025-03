Ipak, nismo podlegli tom odvratnom pritisku i nismo poklekli. Niti ćemo. Jeste zadivljujuće, a to mnogi neće da primete, da niko iz redova Srpske napredne stranke, bilo da je odbornik, poslanik, lokalni ili republički funkcioner, stranački funkcioner, nije napustio stranku. Istini za volju, veliki broj njih se prikrio i uplašio, mali broj njih je smeo da se isprsi i da se upusti u borbu sa nemani, ali sam čin da ne napuste stranku već je dovoljno hrabar i neću zato nikom da zamerim što se prikrio u ćošak dok čeka rasplet događaja. Uostalom, ovo jeste vreme kad sve izađe na površinu i kad se pokaže i dokaže ko je kakav. Naravno, pišem ovo iz svog ličnog ugla, jer analizirajući sve što mi se događalo u proteklom troipomesečnom periodu, shvatio sam da se retko ko u životu može nazvati prijateljem. Zapravo, niko osim supruge i dece, bar meni, neće moći ubuduće da mi priđe i da pokuša neki kontakt sa mnom da ostvaruje. Verovanje ljudima je stavka koja je precrtana. Biću iskren, bilo je ljudi za koje ni sanjao nisam da će me na ulici ikada pozdraviti, ali koji su me u ovom groznom periodu pozvali i makar pitali kako sam. Zahvalan sam im na tome, bez obzira na činjenicu da nikada nismo bili bliski, ali su se pokazali kao pravi.

Mnogi kojima sam pomagao, koji su me pozivali na druženja, tapšali po ramenu i slatkorečivo se ulizivali, odjednom su „shvatili“ da je bolje da prelete na drugu stranu, pa ako mogu i dodatno da me pljunu. Posebno su mi odvratni oni koji su deo moje familije. Beskrajno im hvala na tome što su se pokazali ko su i šta su. Što bi se reklo - od čoveka ne postoji roba koja je više kvarljiva. Ovi su se ucrvljali koliko su kvarni.

Elem, mulj u reci izbaci na površinu sav mogući talog. Kasnije, kada se razbistri, reka ponovo dobije onu prelepu čistotu. Tako je i sada. Mulj je izbio na površinu i to je dobro. Nije nas podavio, mada je pretio da nas povuče sa sobom. Što se mene tiče, samo sam ojačao zidine oko sebe. Nikom ne dozvoljavam da mi se približi, niti s bilo kim drugujem. Shvatio sam da je najlepše sedenje u kafani samo kada si sam. Da veće sreće, zapravo to je jedina prava sreća, nema no kad si okružen porodicom. Ne želim da me neko pogrešno shvati, pa da ispada da ne volim ljude. Naprotiv, volim svakog čoveka na kugli zemaljskoj, samo nema potrebe ostvarivati nikakvu bliskost. Bilo kakvo približavanje neminovno vodi ka razočaranju. Suviše sam mator da bih se dalje razočaravao. Ovako, nisam ni prema kome očaran, pa samim tim nikada neću moći ni da se razočaram. Na druženja više ne idem, a s nekim sednem za sto samo kad je posao u pitanju. Nema potrebe ni od mene niko ništa da traži i da smo zdravo. To mu dođe najčistiji i najbolji odnos. Tako to biva kada dođu teška vremena. Što bi se reklo, „Ne pada snijeg da pokrije brijeg, već da svaka zverka pokaže trag“.